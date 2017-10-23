Новый принцип расчета налога на имущество справедлив, считают депутаты

С 1 января 2018 года налог на имущество будет начисляться исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Переходить на новый порядок начисления налога Тюменская область будет поэтапно, представителей льготных категорий граждан это нововведение не коснется.

Закон "Об единой дате начала применения в Тюменской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения" принят депутатами на заседании регионального парламента 19 октября.

С 1 января 2018 года налог на имущество будет начисляться исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Она приближена к рыночной и позволит обеспечить более справедливое налогообложение. Ранее налог исчислялся исходя из инвентаризационной стоимости, что совсем не соответствовало реальной ситуации на рынке жилья. Так, в сумме налога не учитывалось место расположения объекта и площадь земли под строением.

Переход на новую систему налогообложения является обязательным для всех регионов, в 68 субъектах РФ (из 85-ти) этот налог уже ввели, Тюменская область делает это одной из последних – с 1 января 2018 года.

"Тюменская область - один из субъектов РФ, где бурно растёт ввод жилья. У нас много новостроек, но налог, который мы уплачиваем сейчас, платится по инвентаризационной стоимости. В результате из-под налогообложения вышло около 120 тысяч объектов, которые были введены в эксплуатацию после 1 января 2013 года. Большое количество собственников налог на имущество не платит. Мы считаем эту ситуацию несправедливой, налогообложение должно быть всеобщим", - пояснил заместитель директора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

Каждый налогоплательщик будет платить соразмерно своему благосостоянию. "Красной нитью прошит принцип социальной справедливости и налоговых вычетов – 20 квадратных метров по квартире и 50 квадратных метров по дому. Это метраж, который не будет облагаться налогом", - подчеркнул Таранов.

Депутаты отмечают:

Новая система налогообложения более справедлива, собственники недвижимости большой площади будут платить соразмерно, а владельцы бюджетного жилья могут даже сэкономить. К тому же новая система налогообложения позволит охватить всех собственников жилья, в том числе тех, кто намеренно не вводил его в эксплуатацию, скрываясь от уплаты налогов.

"Для исключения резкого роста налоговой нагрузки для граждан Налоговым кодеком Российской Федерации предусмотрен переходный период. При исчислении налога на имущество физических лиц предполагается применять понижающие коэффициенты – ежегодно на протяжении четырех лет сумма налога будет возрастать на 20%. Начиная с пятого года, налог планируется исчислять исходя из кадастровой стоимости недвижимости без применения понижающих коэффициентов", - отметил заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам облдумы Николай Токарчук.

По словам депутатов, льготникам переживать по данному поводу не стоит. В соответствии с действующим законодательством, пенсионерам, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и иным социально незащищенным категориям населения будут предоставлены льготы, компенсирующие сумму налога.

Средства от сбора налога пополнят местные бюджеты, они будут поступать в казну муниципальных образований, а, следовательно, будут направлены на ремонт и уборку улиц, создание парков и скверов. "Таким образом, законодательные нововведения будут способствовать росту доходов местных бюджетов, при этом, права социально незащищённых слоёв населения не будут ущемлены", - подчеркнул Николай Токарчук.