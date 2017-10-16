Тюменский араоке-клуб AVENЮ замахнулся на Россию и Европу

4 октября сургутские рестораторы начали свой день с получения новых знаний. Секретами ведения вкусного бизнеса поделилась с ними Алена Картышкина - собственник крупной тюменской сети "Ресторанная Федерация "Вкус 72" и руководитель направления "франшиза" караоке-клуба AVENЮ.

Какие типичные ошибки делают все рестораторы? На что необходимо обратить особое внимание сургутским предпринимателям? На чем сэкономить, а во что, наоборот, вкладывать? Интересные вопросы и не менее интересные, а иногда и неожиданные ответы прозвучали на партнерской встрече "Ресторанный бизнес Сургута: точки роста".

Алена Картышкина, имеющая 14-летний опыт работы в ресторанном бизнесе (как в качестве управляющего, так и в качестве собственника), в деталях рассказала о фишках, которые помогают продавать, и об инструментах роста, которые действительно работают.

Большой интерес у гостей вызвал опыт открытия Картышкиной караоке-клуба AVENЮ в Праге. По мнению многих тюменских "коллег по бизнесу", это была авантюра, но результат впечатляет: ежемесячная выручка ресторанной сети "Вкус 72" в Тюмени выросла на 40%.

"Это был определенный имиджевый ход", - прокомментировала Алена. В планах еще одна бизнес-авантюра – открытие AVENЮ в Дрездене.

Кроме того, тюменской командой проекта принято решение о развитии франшизы караоке-клуба в России. Некоторые из гостей мероприятия уже проявили интерес к открытию караоке под брендом AVENЮ и в Сургуте. Подробнее об AVENЮ – в видео.