Мост на Мельникайте открыли ночью

08:22 15 октября 2017
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Мост на улице Мельникайте в Тюмени открыли для движения транспорта в 2:00 сегодня, 15 октября.

Напомним, мост планировалось закрыть на два дня в связи с демонтажом старой конструкции, но специалистам удалось выполнить работы на сутки раньше установленного срока.

Старый автомобильный мост демонтирован и отбуксирован к пирсу, сообщает пресс-служба Государственного управления строительства Тюменской области.

Теги: мосты , автодорога , ограничение движения
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