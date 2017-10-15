Мост на Мельникайте открыли ночью

Мост на улице Мельникайте в Тюмени открыли для движения транспорта в 2:00 сегодня, 15 октября.
Напомним, мост планировалось закрыть на два дня в связи с демонтажом старой конструкции, но специалистам удалось выполнить работы на сутки раньше установленного срока.
Старый автомобильный мост демонтирован и отбуксирован к пирсу, сообщает пресс-служба Государственного управления строительства Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru