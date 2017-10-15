Мост на Мельникайте открыли ночью

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Мост на улице Мельникайте в Тюмени открыли для движения транспорта в 2:00 сегодня, 15 октября.

Напомним, мост планировалось закрыть на два дня в связи с демонтажом старой конструкции, но специалистам удалось выполнить работы на сутки раньше установленного срока.

Старый автомобильный мост демонтирован и отбуксирован к пирсу, сообщает пресс-служба Государственного управления строительства Тюменской области.