В Ишиме летом будут ремонтировать мост через реку

Мост через реку Ишим на дороге Ишим-Синицина планируют отремонтировать в в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", работы продлятся с мая по октябрь, сообщает ГУС ТО.

Подрядная организация выполнит ремонт слоёв дорожной одежды, деформационных швов и пролётных строений. Дополнительно конструкции моста обработают антикоррозионными составами.

"Сам мост довольно протяжённый — его длина почти 227 метров. Предстоит провести большой объём работ. Мы планируем, что подрядчик справится за сезон - с мая по октябрь, чтобы автомобилисты уже в этом году смогли проехать по обновлённому мосту", - рассказал начальник отдела искусственных сооружений УАД Алексей Филатов.