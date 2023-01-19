В Ишиме летом будут ремонтировать мост через реку

12:59 19 января 2023
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Мост через реку Ишим на дороге Ишим-Синицина планируют отремонтировать в в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", работы продлятся с мая по октябрь, сообщает ГУС ТО.

Подрядная организация выполнит ремонт слоёв дорожной одежды, деформационных швов и пролётных строений. Дополнительно конструкции моста обработают антикоррозионными составами.

"Сам мост довольно протяжённый — его длина почти 227 метров. Предстоит провести большой объём работ. Мы планируем, что подрядчик справится за сезон - с мая по октябрь, чтобы автомобилисты уже в этом году смогли проехать по обновлённому мосту", - рассказал начальник отдела искусственных сооружений УАД Алексей Филатов.

Теги: Ишим , мосты , нацпроекты , ремонт дороги
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