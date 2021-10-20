Тюменцы стали быстрее добираться на работу и домой после открытия развязки Мельникайте-Дружбы

13:22 20 октября 2021
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Фото - https://vk.com/tmnourhome

Сокращение времени в пути после запуска развязки на пересечении улиц Мельникайте-Дружбы произошло на 18 маршрутах городских автобусов, сообщили в администрации Тюмени. 

Специалисты департамента дорожной инфраструктуры и транспорта проводят анализ работы автобусов по маршрутам, проходящим через данный участок. "На основе усредненных данных в расписание движения маршрутов будут внесены изменения. Предположительно сократится время ожидания автобусов", – отметил замдиректора департамента Евгений Ташланов. 

Актуальное расписание общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: автобусы , дороги , мосты
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