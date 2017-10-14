Тюменский завод налаживает экспорт стеклотары в страны Средней Азии

Тюменский завод "Стеклотех" расширяет рынок сбыта продукции. Компания видит большие перспективы в сотрудничестве со странами Средней Азии, сообщили в пресс-службе губернатора.

"У нас уже давно сложились партнерские отношения с Казахстаном. Сейчас идем чуть южнее. Совсем недавно мы начали поставлять в Киргизию бутылки для шампанского, на сегодня получили новый заказ от местных пивоваров", - рассказала генеральный директор завода Елена Острягина.

Работая на экспорт, предприятие большое внимание уделяет изучению стран-партнеров, их особенностям, менталитету, а также бизнес-подходам. Так здесь учатся взаимодействию. Несмотря на сложности с транспортной логистикой – все-таки расстояния для грузоперевозок очень большие – руководство завода считает рынок Средней Азии перспективным и намерено налаживать контакты с другими странами этого региона.

На сегодня "Стеклотех" - самый большой стеклотарный завод на территории Уральского федерального округа. За первую половину 2017 года произведено 134 миллиона бутылок.