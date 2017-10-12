Сергей Корепанов: рост зарплат должен опережать рост инфляции

Восстановление роста реальных доходов населения – одна из важнейших задач, стоящая перед властью в условиях кризисных явлений отечественной экономики. Это отметил председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов, комментируя итоги обсуждения проекта федерального бюджета на 2018 год и на период 2019 и 2020 годов, которое состоялось на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"В ходе обсуждения трехлетнего бюджета прозвучал тезис о том, что сегодня в стране просматривается снижение страховых пенсий и зарплат в реальном выражении. Получается, что инфляция выше, чем те коэффициенты, которые применяются при увеличении страховых пенсий и зарплат. В связи с этим перед органами власти всех уровней стоит задача - восстановить рост реальных доходов людей. Нужно сделать так, чтобы рост заработной платы опережал рост инфляции. Перед Центробанком и другими финансовыми структурами поставлена приоритетная задача – не допустить роста инфляции выше 4%", - пояснил он.

Среди задач социального характера, поставленных в ходе обсуждения бюджета, Сергей Корепанов также выделил повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. С 1 января 2018 года он должен составлять 85%, а с 1 января 2019 года 100% от прожиточного минимума.

"Важнейшая задача, стоящая перед субъектами РФ, – выполнить все взятые на себя социальные обязательства. Речь идет о выполнении майских указов президента страны Владимира Путина, в первую очередь в части повышения зарплаты работникам бюджетной сферы. К сожалению, пока эта задача решена далеко не во всех субъектах, поэтому предлагается, что одну треть расходов по этому направлению возьмет на себя федеральный бюджет", - отметил спикер регионального парламента.

Сергей Корепанов напомнил, что в Тюменской области идет активная и планомерная работа по реализации майских указов главы государства. Достижение экономических показателей и создание благоприятного инвестиционного климата в регионе подчинено важнейшей цели – обеспечению социальных гарантий и повышению качества жизни людей.

"В указе президента страны Владимира Путина "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" поставлена задача обеспечить увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза. Работа в этом направлении у нас в регионе идет. Несмотря на серьезные экономические вызовы, бюджет Тюменской области остается социально ориентированным. В 2017 году расходы на социальную сферу составляют около половины всего объема", - отметил Корепанов.

Елена Бабина, Юлия Бурова