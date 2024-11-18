Мишустин выделил ТюмГУ около полумиллиарда рублей на запуск нового корпуса

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить в 2024 году Минобрнауки России из резервного фонда правительства РФ 496,3 млн рублей для предоставления Тюменскому государственному университету субсидии на главный учебно-лабораторный корпус, возведенный на улице Республики, 9.

В распоряжении отмечается, что уровень строительной готовности объекта в 2024 году должен достичь 100 процентов. Контроль за целевым и эффективным использованием указанных бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство Российской Федерации до 1 февраля 2025 года должно вести Минобрнауки России.

В информационном центре правительства Тюменской области напомнили, что построенный корпус является самым большим зданием ТюмГУ, нем в две смены будут учиться три тысячи студентов. На площади свыше 33 тысячи квадратных метров разместят 55 учебных и лекционных аудиторий, 15 компьютерных классов, 7 студенческих коворкингов, концертный зал более чем на полтысячи мест, столовая на 240 мест и роботизированный гардероб.

Работа идет в рамках государственной программы "Строительство".