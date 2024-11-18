Бастрыкин поручил разобраться с жалобой на предоставление семьям Тобольска участков в лесу

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав многодетных семей в Тобольске Тюменской области, пишет пресс-служба СК России.

Сообщается, что в местном следкоме организована процессуальная проверка по сообщениям в интернете и СМИ о том, что 400 многодетным семьям Тобольска в 2022 году предоставили земельные участки без подъездных путей в лесной местности в микрорайоне "Усадьба", непригодные для освоения.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.