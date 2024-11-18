Около 2 тонн гумпомощи собрали в Нижней Тавде для отправки землякам на СВО

Жители Нижнетавдинского района собрали для участников специальной военной операции около двух тонн гуманитарной помощи - это будет пятидесятая партия по счету, которую добровольцы собирают для своих земляков.

По данным информационного центра правительсва Тюменской области, в составе партии купленные по просьбе бойцов мотоцикл и квадроцикл, сапёрные щупы, окопные свечи, маскировочные сети, личные посылки и многое другое.

"Волонтеры сообщества "Отзывчивые" обрабатывают заявки от подразделений, подготавливают груз к отправке. Работа ведется вместе с ветеранами-пограничниками. Помощь оказывают неравнодушные жители муниципалитета", - уточняется в сообщении.