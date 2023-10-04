Сайфитдинов: сенаторы и главы регионов внесли в проект бюджета конструктивные предложения

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов принял участие в парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", которые состоялись накануне в Совете Федерации.

Характеризуя главный финансовый документ страны, спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что благодаря решениям президента, действиям правительства и ЦБ, региональных команд, бизнеса российская экономика адаптировалась к новой реальности. Страна выдержала беспрецедентное внешнее давление, ее ВВП вышел на уровень 2021 года. И теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития.

Фуат Сайфитдинов отметил, что Валентина Ивановна обратила внимание на важность соблюдения баланса интересов федерального и региональных бюджетов, на необходимость подкрепления передаваемых в регионы полномочий соответствующими средствами, на недопустимость чрезмерных внеплановых проверок муниципалитетов.

"Обсуждение проекта бюджета было живым, сенаторы и главы регионов высказали ряд конструктивных предложений, многие из них вошли в рекомендации, принятые верхней палатой парламента по итогам слушаний. В частности, субъектам РФ рекомендуется обеспечивать своевременное освоение полученных бюджетных кредитов из федерального бюджета на обеспечение инфраструктурных проектов", - отметил Фуат Сайфитдинов в своём телеграмм-канале.

С основным докладом на парламентских слушаниях выступил министр финансов России Антон Силуанов. Он сообщил, что темпы роста экономики должны составить 2,2–2,3% ежегодно на протяжении трех лет. По его словам, дефицит бюджета на протяжении всей трехлетки не должен превышать 1% ВВП. "Несмотря на все сложности, мы не сокращаем объемы расходов, а, наоборот, увеличиваем их по сравнению с текущим годом. Средний объем расходов составит 35,5 триллиона рублей. Напомню, что в этом году этот показатель составит чуть более 33 триллионов", - сказал Антон Силуанов.

Он перечислил основные задачи, которые призван решить бюджет. В первую очередь, это обеспечение нужд армии для достижения целей специальной военной операции и потребностей оборонной промышленности. Второе направление – технологическое развитие, совершенствование инфраструктуры. Третье – выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами. Среди приоритетов министр назвал также полноценную интеграцию новых субъектов, поддержку развития инфраструктуры регионов.

И.о. председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова представила предварительную оценку основных параметров бюджета на трехлетний период. К наиболее важным особенностям относятся обеспечение финансирования реализации шести приоритетных задач, поставленных президентом, установление нового варианта бюджетного правила, финансирование развития новых регионов и увеличение государственного долга и расходов на его обслуживание. Галина Изотова особо отметила, что рисков неисполнения социальных обязательств в отношении семей с детьми Счетная палата не усматривает.

После так называемого "нулевого чтения" проект бюджета поступит в Госдуму, после его принятия начнется активная работа в регионах по рассмотрению и принятию проектов бюджетов субъектов РФ. Ожидается, что в Тюменскую областную думу проект закона "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" поступит в начале ноября.