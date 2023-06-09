Совфед утвердил постановление о господдержке социально-экономического развития Тюменской области

Постановление Совета Федерации "О господдержке социально-экономического развития Тюменской области" принято в окончательном чтении, документ был представлен на рассмотрение сенаторам во время проведения Дней Тюменской области в Совете Федерации в конце мая.

В постановлении содержатся рекомендации Правительству РФ рассмотреть вопросы включения в госпрограммы строительство школ в микрорайоне Березняковский и на улице Красных Зорь в Тюмени, в поселке Московский Тюменского района; строительство приемно-диагностического корпуса "Областной клинической больницы №2"; реконструкцию здания Центра физкультурной и спортивной работы "Олимпия", строительство крытого ледового катка на улице Судоремонтной в Тюмени; мероприятий по сохранению Крестовоздвиженская церкви в Тобольске.

При подготовке проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов рассмотреть вопросы о выделении бюджетных ассигнований на софинансирование завершения строительства районного дома культуры в селе Большое Сорокино, строительства улицы в квартале города Тюмени: Алебашевская - Дружбы - Мельникайте - река Тура. а также рассмотреть возможность выделения в необходимом объеме средств федерального бюджета на расчистку озера Алебашево в Тюмени.

Ход реализации рекомендаций, содержащихся в данном постановлении, будет рассмотрен в ноябре 2023 года.