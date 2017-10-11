В Плеханово и "Москве" на сутки отключат воду

Подключение нового жилого микрорайона "Москва" к городской системе водоснабжения запланированы на 12 октября. Все управляющие компании, ТСЖ и организации, попадающие в район отключения или пониженного давления воды были своевременно оповещены информационно-справочной службой тюменского водоканала.

Водоснабжение планируется приостановить с 10:00 12 октября (четверг) до 10:00 13 октября (пятница) в жилкомплексах "Плеханово" и "Москва" (в домах, которые были подключены ранее), а также в Плеханово, Учхозе и дачных сообществах в районе Метелево. Перебои в водоснабжении до полного отсутствия в периоды максимального водопотребления будут отмечаться в границах: от объездной дороги (Закалужчская-Федюнинского) до Транссибирской магистрали (проходящей вдоль улицы 50 лет ВЛКСМ) между Московским трактом и улицей Монтажников, а также в границах улиц Интернациональная-Новосибирская-Московский тракт.

"Для производства работ во врезке водопроводного узла мы вынуждены временно осушить один из магистральных водоводов. Естественно, это не может не оказать влияние на работу городской системы водоснабжения, - сообщил директор по производству компании "Тюмень Водоканал" Виталий Гурский.

По словам руководителя, все меры для минимизации последствий отключения уже предприняты. В частности, специалисты произвели необходимые переключения на сетях, разработали особый график работы насосных станций водоочистных сооружений на этой период. Это позволит обеспечить максимальную подачу воды по оставшимся в работе водоводам и свести к минимуму неудобства для потребителей при таких крупномасштабных работах на сетях.

Специалисты тюменского водоканала приносят тюменцам извинения за временные неудобства и просят произвести минимальный запас воды на случай кратковременных перебоев в водоснабжении в период производства работ в районах с пониженным давлением, отметил руководитель пресс-службы компании Иван Камельских.