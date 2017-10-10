Сергей Корепанов: Особенностью федерального бюджета является жесткая фиксация расходов

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Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов прокомментировал итоги обсуждения проекта федерального бюджета на 2018 год и на период 2019 и 2020 годов, которое состоялось на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

На обсуждении главного финансового документа страны традиционно были заслушаны информации министерства финансов, министерства экономики, Центробанка, Счетной Палаты РФ.

Сергей Корепанов отметил, что одна из задач, стоящих перед субъектами РФ, - снижение зависимости бюджета от цен на нефть.

"Эту задачу мы ставим уже очень давно. Сегодня около 40% доходной части бюджета (39,4%, если точнее) – это доходы от нефтегазового сектора, в ближайшие годы стоит задача снизить их до 33%. Для этого необходимо диверсифицировать экономику. В том числе осуществить переход к так называемой цифровой экономике", - проинформировал он.

Среди практических мер по реализации поставленных задач – принятие законов, обеспечивающих переход страны на цифровую экономику. По словам спикера, пока эти законы находятся в стадии разработки.

В ходе парламентских слушаний в Верхней палате российского парламента прозвучало и предложение о принятии закона о дифференцированном налоге на прибыль в зависимости от сложности добычи углеводородов.

"Это для нас очень важно. Напрямую это может сказаться на реализации уватских проектов. Это отразится и на эффективности добычи сырья в Югре и на Ямале. Мы заинтересованы в том, чтобы такой закон был принят. Сейчас над ним завершается работа", - сообщил спикер.

Еще одним важным, по мнению Корепанова, предложением является разработка и принятие стимулирующих мер для регионов, показывающих опережающие темпы развития.

"Если регион эффективно распоряжается средствами, если там растут показатели социально-экономического развития, то вполне справедливо оставлять в этом регионе часть дополнительно заработанных денег. К сожалению, этого пока в полной мере не происходит. Меня порадовало, что эту проблему видят не только в регионах, но и на федеральном уровне. Я полагаю, есть шансы, что ситуация сдвинется", - подчеркнул Сергей Корепанов.

В условиях кризисных явлений отечественной экономики актуальными становятся и задачи по выравниванию бюджетной обеспеченности субъектов, в частности, с помощью внедрения так называемого модельного бюджета.

"Речь идет о том, чтобы детально анализировать доходную и расходную части бюджета в расчете на одного человека и сравнивать этот показатель с общероссийским. Этот принцип будет лежать в основе модельного бюджета. Министр финансов РФ Антон Силуанов не единожды в своем выступлении употребил этот термин", - пояснил Сергей Корепанов.

В ходе парламентских слушаний речь шла и о необходимости повышения эффективности работы по прогнозированию социально-экономического развития, в том числе доходной и расходной части бюджета, рассказал Корепанов. Пока, к сожалению, погрешность анализа по текущему году достаточно высока.

Глава облдумы акцентировал внимание на том, что предложения по формированию концепции главного финансового документа страны, по повышению финансовой устойчивости бюджетов регионов и муниципальных образований прозвучали во всех выступлениях участников парламентских слушаний.

По мнению Сергея Корепанова, особенностью бюджета на трехлетний период является жесткая фиксация расходов.

"Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что предельный размер расходов на плановый период формируется в соответствии с новым "бюджетным правилом", цель которого - снизить зависимость бюджета от конъюнктуры рынка энергоносителей и создать условия для обеспечения макроэкономической стабильности в стране", - резюмировал Корепанов.

Елена Бабина