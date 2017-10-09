Анатолий Чубайс: Развитие возобновляемой энергетики может стать мощным экономическим драйвером России

Споры о целесообразности развития возобновляемой энергетики в России остались в прошлом: национальный проект создания нового энергетического сектора — возобновляемой энергетики — в России не только сформулирован, но и уже реализуется. Об этом заявил 4 октября председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс во время панельной дискуссии "Развитие ВИЭ в России: рост масштабов и экспорт технологий" в рамках "Российской энергетической недели".

img.gazeta.ru

По мнению Чубайса, основа для системы господдержки возобновляемой энергетики заложена десять лет назад в рамках РАО "ЕЭС России". Именно тогда было решено, что финансовая поддержка возобновляемой энергетики будет осуществляться не за счет бюджетных средств, а за счет созданного тогда оптового рынка. С тех пор было принято более десяти нормативных документов разного уровня, которые превратили принципиальную схему в отлаженный, четко работающий механизм. Главным инструментом стал Договор на поставку мощности (ДПМ).

У ряда экспертов существовали опасения в том, что финансовые стимулы для возобновляемой энергетики приведут к кратному росту счета за электроэнергию для потребителей. Однако в реальности рост среднегодовой цены в течение всего периода действия стимулов не превысит 6,1%, и пик дополнительной нагрузки приходится на 2023-2025 годы, отметил председатель правления УК "РОСНАНО".

В своем докладе Анатолий Чубайс подчеркнул: конкурсное распределение ДПМ среди инвесторов ведет к серьезному сокращению капитальных затрат на единицу установленной мощности. Если сравнить данные по ветроэнергетике за 2016 и 2017 год, несложно прийти к выводу, что появление конкуренции привело к сокращению реальных CAPEX со 136 тыс. рублей за кВт. до 92-115 тыс. рублей.

Еще более важный момент заключается в том, что господдержка ВИЭ сопровождается жесткими требованиями к локализации оборудования, которое используется при строительстве и эксплуатации станций. В солнечной генерации это сейчас уже 70% (по сравнению с 50% в 2014-15 гг). В ветроэнергетике с 25% в 2015-16 гг. предусмотрен рост до 65% в 2019-20гг. В относительно новом кластере переработки ТКО норматив установлен на уровне 55%.

Руководитель РОСНАНО уверен, что этот подход стимулирует создание в России целой индустрии по производству компонентов ВИЭ, появлению принципиально новых рынков объемом до 1 триллиона рублей, которые могут добавить от 0,1 до 0,5% ВВП России.

Господдержка возобновляемой энергетики – временная мера. Уже сегодня целый ряд стран преодолел сетевой паритет, там энергия из возобновляемых источников уже дешевле традиционной. Россия этот рубеж преодолеет в следующем десятилетии. Именно на этом прогнозе строится вся стратегия развития ВИЭ в России. Цель ее - не только модернизация энергосистемы страны и замещение устаревших выбывающих мощностей.

По словам Анатолия Чубайса, "энергетическая отрасль во всем мире переживает революционные изменения. Россия, не в последнюю очередь благодаря усилиям РОСНАНО, не осталась в стороне от этих тектонических процессов. Сегодня в стране реализуется программа, разработанная с учетом опыта, накопленного мировыми лидерами ВИЭ, что позволяет избежать допущенных ими ошибок".

"Берусь утверждать, что разумная реализация стратегии развития возобновляемой энергетики способна не только получить инновационный драйвер для отечественной экономики, но и сделать Россию одним их серьезных игроков на мировом рынке оборудования для ВИЭ. Все предпосылки для этого есть", - подчеркнул Чубайс.