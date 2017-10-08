Специалисты ВШЭ: власти региона много делают для развития интернета

Тюменские власти играют существенную роль в интернетизации и развитии информационных технологий в регионе, что далеко не типично для страны. Об этом на открытой лекции по развитию тюменского интернета заявила младший научный сотрудник Высшей школы экономики Полина Колозариди, пишет "Вслух.ру".

"Центральное место всегда распределено между бизнесом, властью и обществом. В Тюмени, например, очень сильную роль в развитии интернета видит департамент информатизации Тюменской области. И говорит об этом публично и открыто. Это не частая история, когда власть сама заявляет: да, мы хотим, чтобы область шла к будущему — информационным технологиям", - считает сотрудник ВШЭ.

Она напомнила, что в 2010-е годы в Тюменской области была запущена масштабная программа информатизации и устранения цифрового неравенства, в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске и Ишиме появилась сеть бесплатного публичного Wi-Fi Tyumen Free.