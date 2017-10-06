Народные эксперты "Тюменской марки" посетили первые предприятия участников

Группа народных экспертов конкурса "Тюменская марка" поучаствовала в первой экскурсии на предприятия участников накануне, 5 октября.

Эксперты побывали на самой крупной швейной фабрике региона "Профиль" и смогли узнать, сколько всего можно успеть за 1200 секунд, чем роба лучше пальто и как вывернуть зимнюю куртку из рукава.

Посещение предприятий народными экспертами – уникальный для города формат, который позволяет организовать открытый диалог предпринимателей и потенциальных клиентов, а также дает возможность горожанам познакомиться с устройством компаний изнутри.

Первое открытие народные эксперты сделали еще до приезда на фабрику. Оказывается, швейное производство находится в самом центре города – его исторической части на улице Володарского. В аккуратном четырехэтажном здании, вполне себе офисном, размещаются производственные цеха, швейные лаборатории, склад и ремонтная мастерская.

Директор предприятия Олег Ревич провел познавательную экскурсию, в ходе которой народные эксперты увидели процесс производства рабочей робы от выбора ткани до упаковки готового товара и его транспортировки на склад.

О каждом процессе народным экспертам рассказала мастер потока Елена Бородавичева. Она же показала мастер-класс по выворачиванию зимней куртки через рукав, чем вызвала бурю эмоций.

После экскурсии состоялось чаепитие, за которым эксперты задавали вопросы и давали советы. "Такой формат с участием в конкурсе народных экспертов нов, очень приятен и неожидан. Я считаю, что это очень правильное решение. Очень приятно, что люди не просто задавали вопросы, касающиеся производства спецодежды, но и помогали нам найти решения. Безусловно, они подали несколько интересных идей. Некоторые из них мы уже сегодня реализуем, а некоторые возьмем на вооружение", – признался Олег Ревич.

"Я была удивлена, что у нас в центре города есть швейное производство. Было очень интересно здесь побывать. Хочется пообщаться с коллективом фабрики. Возможно, рассмотреть варианты сотрудничества. Здесь все очень правильно структурировано. А их конвейер идеальный. В рамках конкурса "Тюменская марка" я хотела бы посетить все швейные производства, которые были заявлены. Я много слышала об этом конкурсе. В качестве участника два года подряд выступала моя мама. Мне очень интересен процесс изнутри", - поделилась мнением народный эксперт, владелица ателье по пошиву детской одежды Александра Шадрина.

Завтра состоится сразу пять экскурсий – в клининговую компанию, на завод по производству аэрозолей, детский сад, галерею искусств и на производство пластмасс. Экскурсия – это организованная дружеская встреча 10 народных экспертов и представителей предприятий, участвующих в конкурсе"Тюменская марка". В конце каждой экскурсии народные эксперты могут проголосовать за понравившуюся компанию при помощи пластиковой карты, которая сканируется специальным приложением. Для участников это возможность кроме полезной обратной связи заработать баллы, которые важны для победы.