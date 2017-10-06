Тюменским СНТ предлагают передать электросети на баланс сетевых организаций

Вопрос содержания электросетей внутри садоводческих и дачных товариществ обсудили накануне в администрации Тюменского района.

На встрече с энергетиками и председателями СНТ и ДНТ был представлен разработанный областным департаментом ЖКХ документ, призванный упорядочить для садоводов и дачников процедуру передачи объектов территориальным сетевым организациям.

"Изначальный подход, когда энергообеспечение СНТ как юридического лица осуществлялось до границы общества, а вся внутренняя электрическая сеть была коллективной собственностью садоводов и содержалась ими, себя изжил. Практика показывает, что объекты электросетевого хозяйства садоводческих и дачных товариществ зачастую предельно изношены, требуют реконструкции и приведения их в соответствие с правилами устройства электроустановок и технической эксплуатации", — отмечают в региональном департаменте ЖКХ.

В Тюменской области территориальные сетевые организации это ПАО "СУЭНКО" и АО "Тюменьэнерго". Под передачей объектов не обязательно подразумевается продажа, это может быть договор временного пользования или договор аренды.

Передавать ли сети и каким образом это делать решают только сами садоводы. В общем процесс передачи включает несколько этапов. На первом СНТ необходимо направить в адрес ТСО, к электрическим сетям которой технологически присоединены объекты электросетевого хозяйства, предложение о приобретении электрических сетей, расположенных в границах товарищества. Второй этап — выездной технический осмотр электрических сетей с инвентаризацией электросетевых объектов. Выезд осуществляется совместно представителями СНТ и сетевой организации. Третий — проведение общего собрания и принятие членами СНТ коллективного решения о передаче сетей. Финальным этапом является заключение договора, это и есть сама передача.