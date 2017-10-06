"Газпром" обеспечит сырьем Тобольскую промышленную площадку на 15 лет вперед

"Газпром" и СИБУР договорились о поставках на Тобольскую промышленную площадку углеводородов до 2033 года.

Как сообщает пресс-служба "Газпрома", соответствующее соглашение подписано в четверг, 5 октября, в рамках VII Петербургского международного газового форума заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Валерием Голубевым и членом совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" Владимиром Разумовым.

Документ содержит условия будущего дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки "Газпромом" широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), производимых на мощностях Сургутского завода по стабилизации конденсата им. В. С. Черномырдина, на Тобольскую промышленную площадку СИБУРа.

В частности, срок действия договора, заключенного в 2011 году, будет продлен до 2033 года. Определен гарантированный объем поставок ШФЛУ на весь указанный период, оптимизирована формула цены с учетом долгосрочных интересов сторон.

Дополнительное соглашение к договору поставки будет подписано не позднее 1 декабря.