Тюменцы жалуются на недостаток тепла в квартирах

Фото из открытых интернет-источников.

В администрации Тюмени 27 сентября рассмотрели итоги первой недели отопительного сезона.

Напомним, официальный старт сезону в городе дан 18 сентября. Запуск тепла должен произойти в течение 5 суток по соответствующему графику.

В первую неделю после запуска ресурсоснабжающие организации ведут наладку гидравлического режима во всем городе. Слаженность действий всех сторон в этой процедуре во многом влияет на то, как проходит включение теплоснабжения потребителей и весь отопительный период в целом.

Директор департамента городского хозяйства Тюмени Владимир Кильтау:

"Требования законодательства должны выполняться неукоснительно, и все ресурсоснабжающие организации должны осознавать степень ответственности перед населением, которую когда-то они взяли на себя. Что касается первой недели запуска, то каких-либо серьезных сбоев в старте отопительного периода зафиксировано не было. Сейчас важно всем участникам процесса грамотно наладить систему".

Тепловикам рекомендовано оперативно реагировать на все обращения жителей. С начала прошлой недели в центр информирования населения поступило большое количество звонков горожан по поводу недостатка тепла в квартирах, необходимости процедуры развоздушивания стояков. Решить эти проблемы отрегулировать каждую внутридомовую систему теплоснабжения обязаны управляющие компании.

Если есть необходимость обратиться в теплоснабжающую организацию, важно оперативно это сделать. На основании полученных от управляющих компаний данных специалисты ресурсоснабжающих организаций решат проблемы с параметрами в теплосетях. Весь процесс не должен занимать более трех суток, подчеркивают в администрации города.