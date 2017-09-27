Победителей конкурса "Тюменская марка" будут выбирать 240 народных экспертов

Сто компаний вошло в итоговый список участников юбилейного конкурса "Тюменская марка". Оценивать конкурсантов будут 240 народных экспертов, которых организаторы отобрали из пятисот человек с помощью генератора случайных чисел.

В этом году самой популярной стала номинация "Социально-культурная сфера", в которой зарегистрировались 22 участника. На втором месте новая номинация этого года - "Бизнес для бизнеса", которая объединила 19 компаний. Третья по количеству участников категория "Промышленное производство", включающая в себя 17 организаций.

В течение месяца (до финальной выставки) компании-участницы встретят народных экспертов у себя на экскурсиях, где расскажут тюменцам о работе своих предприятий изнутри и получат обратную связь.

Народным экспертам предстоит совершить по пять экскурсий на предприятия и лично узнать, как работает тюменский бизнес: как проектируют дома, создают кулинарные шедевры, подыскивают туры для путешествий, пекут хлеб, куют резные ограждения, мастерят мебель и многое другое.

В состав народных экспертов вошли люди разных возрастов и интересов. Участие в "Тюменской марке" вызвало ажиотаж, присоединиться к конкурсу желали многие известные горожане, однако удача улыбнулась не всем. Случайный отбор прошли бизнесмен Андрей Панасюк, член Союза российских писателей Екатерина Шарохина, руководитель портала PRоБизнес72 Анна Клепикова, руководитель бизнес-инкубатора Тюменского технопарка Мария Радион, бизнес-тренер Антон Язовских и другие персоны.

В данный момент проходят установочные встречи с участниками, по итогам которых будет сформирован график экскурсий на предприятия.