Тюменский КРиММ идет на рекорд по урожаю картофеля

Тюменская агрофирма КРиММ собрала уже 85 тысяч тонн картофеля и планирует достичь рекордных показателей, сообщили в пресс-службе губернатора.

Как отметил генеральный директор предприятия Геннадий Рязанов, в этом году для картофеля были благоприятные погодные условия и сейчас главное не допустить потерь.

"Для этого у нас построены крупнейшие на территории страны овощехранилища. На данный момент отгружаем заказчикам тысячу тонн картофеля в сутки. Кроме того, налаживаем собственную торговую сеть. На этой неделе открыли еще один фирменный магазин, уже четвертый по счету в Тюмени, полностью отвечающий нашему девизу "Вечером на грядке - утром на прилавке!". Цены в нем от производителя", - рассказал он.

Сейчас в агрофирме убирают и рапс. В структуре посевных площадей КРиММа он занимает важное место, в первую очередь, благодаря востребованности продукта на рынке.

"В настоящее время эта сельскохозяйственная культура применяется в различных сферах. Используется как биотопливо, а также в производстве моющих средств и косметики, в получении пищевого растительного масла и многом другом. На сегодня рапса убрано более 3000 тонн", - говорит Геннадий Рязанов.