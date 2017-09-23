Тюменских предпринимателей приглашают на "Дни знаний"

Традиционные "Дни знаний" бизнесменов, на которых ожидаются до 1500 участников, пройдут в Тюменском технопарке 26 и 27 сентября.

В программе форума предусмотрено участие губернатора Тюменской области Владимира Якушева, а также международных экспертов в сфере бизнеса. В качестве модератора выступит Гор Нахапетян, председатель Совета выпускников Московской школы управления "Сколково", член попечительского совета МАММ (московский Мультимедиа Арт Музей).

Темами первого дня форума станет развитие новой экономики и ее тенденции, блокчейн и криптовалюты, мастер-класс на тему "Партнерство и работа в тандеме" и премьерный показ фильма фестиваля итальянского кино "Франка: хаос и творчество".

Второй день представители бизнеса посвятят интересным решениям по управлению, мотивации работе в команде и работе с финансами.

Участие на площадках первого и второго дня форума – бесплатное, пишет газета "Тюменская область сегодня".