Тюменских предпринимателей приглашают на "Дни знаний"

Традиционные "Дни знаний" бизнесменов, на которых ожидаются до 1500 участников, пройдут в Тюменском технопарке 26 и 27 сентября.
В программе форума предусмотрено участие губернатора Тюменской области Владимира Якушева, а также международных экспертов в сфере бизнеса. В качестве модератора выступит Гор Нахапетян, председатель Совета выпускников Московской школы управления "Сколково", член попечительского совета МАММ (московский Мультимедиа Арт Музей).
Темами первого дня форума станет развитие новой экономики и ее тенденции, блокчейн и криптовалюты, мастер-класс на тему "Партнерство и работа в тандеме" и премьерный показ фильма фестиваля итальянского кино "Франка: хаос и творчество".
Второй день представители бизнеса посвятят интересным решениям по управлению, мотивации работе в команде и работе с финансами.
Участие на площадках первого и второго дня форума – бесплатное, пишет газета "Тюменская область сегодня".
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