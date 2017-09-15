"Афиша Тюмень" приглашает на конференцию "ИТ на службе у бизнеса"

Информационный проект "Афиша Тюмень" приглашает предпринимателей на конференцию "ИТ на службе у бизнеса",​ которая проходит сегодня, 15 сентября, и является завершающим мероприятием "Недели информационных технологий" в Тюмени.

Конференция пройдет с 9:30 до 18:00​ с перерывами на кофе-брейки и обед по адресу: ул. Советская, 61, конференц-зал, 2 этаж. Полная программа конференции, список приглашенных спикеров и форма регистрации участников представлены на сайте ​http://www.biz.cio72.ru.

На мероприятии будут подняты темы информационной безопасности, использования криптовалют, практик дистанционного управления ​персоналом и многое другое. Докладчиками выступят профессиональные эксперты - собственники, топ-менеджеры и ИТ-руководители реальных предприятий​. Завершится конференция розыгрышем призов от компаний-партнеров.

Отметим, что ежегодная конференция "ИТ на службе у бизнеса" проводится Клубом ИТ-директоров "iТюмень" и Торгово-промышленной палатой Тюменской области при поддержке правительства региона. В числе информационных партнеров мероприятия: "Афиша Тюмень", медиахолдинг "ТопТюмень", Интернет-издание "NewsProm.ru" и информационное агентство "Тюменская линия".