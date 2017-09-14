Сергей Корепанов принял участие в открытии форума "ИНФОТЕХ-2017"

13 сентября в Тюмени начал работу Всероссийский форум "Электронное правительство – современный механизм управления регионом" и специализированная выставка "ИНФОТЕХ-2017".

Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов принял участие в работе десятого Всероссийского форума "Электронное правительство – современный механизм управления регионом" и специализированной выставке "ИНФОТЕХ-2017". Главной темой форума стала цифровая экономика. Этот приоритет в стратегии развития информационного общества был задан президентом России в июле 2017 года.

Напомним, что форум и выставка проводятся в Тюменской области ежегодно, начиная с 2008 года. Специалисты признают её эффективной площадкой обмена опытом федеральных и региональных ИТ-проектов, взаимодействия регионов и ИТ-компаний для распространения наиболее успешных практик в сфере информационных технологий.

Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов признался, что с интересом познакомился с проектом "Цифровая экономика региона", а также с проектами Росреестра, Ростелекома, информационного управления медицинскими учреждениями.

"Определяющим фактором развития в 21 веке, безусловно, являются информационные технологии. Проекты, представленные на выставке, направлены на повышение эффективности работы органов власти и местного самоуправления в сфере развития информационных технологий. Отмечу, что Тюменская облдума тоже идёт в ногу со временем. Официальный портал регионального парламента по итогам прошлого года признан лучшим среди 85 порталов представительных органов власти субъектов РФ", - отметил Сергей Корепанов.

Председатель Тюменской области Сергей Корепанов поздравил участников форума и выставки, пожелав им плодотворной работы и новых ярких проектов, а также принял участие в церемонии награждения победителей конкурса "МОЯ IТ - идея".