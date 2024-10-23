Проекты по внедрению ИИ обсудят на тюменском Инфотехе

цифровой форум-выставка "ИНФОТЕХ-2024" пройдет в Тюмени 23-24 октября, на нем ведущие эксперты обсудят лучшие кейсы и решения с использованием искусственного интеллекта, внедрение умных сервисов, компании представляют уникальные разработки.

Тюменская область входит в число субъектов Российской Федерации, достигших наиболее высокого уровня цифровой зрелости. Об этом заявил глава региона Александр Моор, открывая форум. "Для обеспечения ведущей роли России в разработке и применении новых технологий необходимо объединение усилий органов власти, бизнеса и общества. В последние годы Тюменская область активно наращивает темпы внедрения цифровых инноваций и достигает заметных результатов. Благодаря технологиям искусственного интеллекта нам удалось значительно оптимизировать процессы, в том числе и в государственном управлении", - отметил губернатор.

Приветственное обращение участникам форума направил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. "Одна из главных задач, которую обозначил Президент России - чтобы технологии развивались на пользу людей. Для этого предстоит настраивать законодательство. Эта тема регулярно звучит в Совете Федерации. Нужны понятные, прозрачные и эффективные правила развития и использования технологий, чтобы минимизировать административные барьеры с одной стороны и обеспечить защиту прав граждан с другой".

Программу форума дополняют спортивные события: фиджитал-соревнования, состязания по спортивному программированию среди студентов, а также благотворительный матч по хоккею с шайбой на кубок "Инфотех" в поддержку участников специальной военной операции. "Приятно, что с каждым годом программа форума расширяется и включает в себя не только не только деловые площадки и бизнес-мероприятия, но и насыщенную спортивную программу. Данный факт еще раз подтверждает значимость всестороннего развития личности как в освоении новых технологий, так и в развитии спортивных навыков. В спортивной программе "форума Инфотех впервые проводятся соревнования по спортивному программированию. Обращаюсь к спортивным программистам. Хочу отметить, что сегодня как никогда важны и цены ваше умение быстро решать поставленные задачи в технологическом мире. Ваши знания и опыт, продемонстрированные на спортивных соревнованиях, позволят вам успешно показать все свои лучшие качества, а будущим работодателям по праву оценить весь ваш потенциал. Отдельно приветствую участников благотворительного хоккейного матча спортсменов команд цифровой спецназа ПАО "Ростелеком". Спорт всегда является опорой поддержки любых благотворительных инициатив. Уверен, что совместное развитие спорта и информационных технологий в нашей стране сегодня и в будущем – это залог побед нашего отечества во всех направлениях", - отметил в приветствии первый заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

Сегодня состоялось чествование победителей Чемпионата на Кубок Губернатора Тюменской области по робототехнике и программированию. Лидерами турнира стали 13 человек. Награды им вручил Александр Моор. После завершения торжественной церемонии губернатор осмотрел выставку "Инфотех - 2024", на которой представлено порядка 50 разработок отечественных ИТ-компаний.