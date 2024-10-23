В Тюменской области завершилась тридцатая "Димитриевская суббота"

В Тюменской области завершился ХХХ Международный молодежный конкурс военно-патриотической песни "Димитриевская суббота". В этом году фестиваль отметил юбилей и прошел под девизом "За веру, народ и Отечество!".

Мероприятие состоялось в Тюмени, Тобольском, Викуловском районах, Заводоуковском городском округе.

В областной столице на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" определили победителей и призеров.

В номинации "Исполнители песен от 14 до 17 лет":

Лауреат: Александра Борисова.

I степень: Мария Марковских.

I степень: Маргарита Покормяк.

II степень: Кира Кондакова.

Специальный приз "За проникновенное исполнение песни "Милосердие": Инга Распопова.

В номинации "Исполнители песен от 18 до 35 лет":

Лауреат: Юлия Сурхаева.

Лауреат: Евгений Скипин.

I степень: Вадим Воробьёв.

II степень: Арина Решетникова.

В номинации "Исполнители песен. Профильный вокал от 14 до 17 лет":

Лауреат: Екатерина Нетсева.

I степень: Мария Спивак.

II степень: Александра Гулаткан.

II степень: Алина Семенова.

Специальный приз "За яркий дебют": Евгений Читаев.

В номинации "Исполнители песен. Профильный вокал от 18 до 35 лет":

Лауреат: Ева Якубенко.

Лауреат: Анастасия Бобровка.

I степень: Анна Стерхова.

II степень: Александра Коржова.

II степень: Екатерина Алёшина.

В номинации "Вокальные ансамбли от 14 до 17 лет":

Лауреат: Вокальный ансамбль Тюменского президентского кадетского училища.

I степень: Фольклорный ансамбль "Родничок".

II степень: Студия самодеятельной песни "Звонкая струна".

В номинации "Вокальные ансамбли от 18 до 35 лет":

Лауреат: Вокальный ансамбль "HeadVoice".

Лауреат: Вокальный ансамбль "Аврора".

I степень: Ансамбль "Харизма".

II степень: Фольклорный ансамбль "Радовесъ"

Специальный приз "За проникновенное исполнение песни "Ах эти тучи в голубом": Дуэт Данил Скудин и Елена Зыкова.