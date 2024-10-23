В Тюменской области завершилась тридцатая "Димитриевская суббота"

В Тюменской области завершился ХХХ Международный молодежный конкурс военно-патриотической песни "Димитриевская суббота". В этом году фестиваль отметил юбилей и прошел под девизом "За веру, народ и Отечество!".
Мероприятие состоялось в Тюмени, Тобольском, Викуловском районах, Заводоуковском городском округе.
В областной столице на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" определили победителей и призеров.
В номинации "Исполнители песен от 14 до 17 лет":
Лауреат: Александра Борисова.
I степень: Мария Марковских.
I степень: Маргарита Покормяк.
II степень: Кира Кондакова.
Специальный приз "За проникновенное исполнение песни "Милосердие": Инга Распопова.
В номинации "Исполнители песен от 18 до 35 лет":
Лауреат: Юлия Сурхаева.
Лауреат: Евгений Скипин.
I степень: Вадим Воробьёв.
II степень: Арина Решетникова.
В номинации "Исполнители песен. Профильный вокал от 14 до 17 лет":
Лауреат: Екатерина Нетсева.
I степень: Мария Спивак.
II степень: Александра Гулаткан.
II степень: Алина Семенова.
Специальный приз "За яркий дебют": Евгений Читаев.
В номинации "Исполнители песен. Профильный вокал от 18 до 35 лет":
Лауреат: Ева Якубенко.
Лауреат: Анастасия Бобровка.
I степень: Анна Стерхова.
II степень: Александра Коржова.
II степень: Екатерина Алёшина.
В номинации "Вокальные ансамбли от 14 до 17 лет":
Лауреат: Вокальный ансамбль Тюменского президентского кадетского училища.
I степень: Фольклорный ансамбль "Родничок".
II степень: Студия самодеятельной песни "Звонкая струна".
В номинации "Вокальные ансамбли от 18 до 35 лет":
Лауреат: Вокальный ансамбль "HeadVoice".
Лауреат: Вокальный ансамбль "Аврора".
I степень: Ансамбль "Харизма".
II степень: Фольклорный ансамбль "Радовесъ"
Специальный приз "За проникновенное исполнение песни "Ах эти тучи в голубом": Дуэт Данил Скудин и Елена Зыкова.
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