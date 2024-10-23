Тюмень 28 ноября впервые отпразднует День территориального общественного самоуправления

В Тюмени за последние два года сформировано два новых органа территориального общественного самоуправления (ТОС), а всего на сегодня в городе их шестьдесят. Они успешно справляются со своей миссией быть связующим звеном между населением и властью и получают поддержку со стороны администрации города. Чтобы подчеркнуть значимость этой работы, в Тюмени установили праздник - День ТОС, 28 ноября его отметят впервые. Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской думы.

Информацию о деятельности органов ТОС в городе Тюмени за 2023 и нынешний год депутатам предоставил замглавы города Артем Дяченко. По его словам, все органы ТОС города объединены в некоммерческое партнерство, работает палата представителей органов ТОС, она является площадкой для выработки общих решений, коммуникации и выстраивания диалога между органами власти, органами ТОС. Востребованность ТОСов подтверждается созданием новых. Так, в прошлом году в Калининском округе появился ТОС "Большое Городище", в текущем году сформирован ТОС "Новопатрушево" в Восточном административном округе, причем оба — при участии городских депутатов. ТОСам оказывается имущественная, информационная и финансовая поддержка в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и искусства". В 2023 году на проведение ста мероприятий из бюджета израсходовано 1,87 млн рублей, в этом году — 3,174 млн рублей на 127 мероприятий.

Органы ТОС участвуют во всех этапах благоустройства города, организуют по инициативе граждан досуговые мероприятия, ведут большую профилактическую работу по безопасности дорожного движения, соблюдению общественного порядка и так далее, работают в составе народных дружин, участвуют в благотворительных и волонтерских акциях, в том числе в поддержку участников СВО и их семей.

Председатель Палаты представителей органов ТОС города Тюмени Альбина Селезнева, комментируя доклад, подчеркнула, что цель — сделать ТОС в каждом микрорайоне города, потому что только их жители знают, как улучшить жизнь и сделать ее комфортнее на той или иной территории, к этой работе она призвала и депутатов.

Что касается Дня ТОС, то решение о его проведении по инициативе депутата гордумы Степана Киричука было принято в феврале 2024 года. Памятная дата приурочена ко дню, когда в 1996 году Тюменская городская Дума утвердила первые границы ТОСов на территории города.

Беседуя с журналистами по итогам заседания, заместитель председателя комиссии по городскому общественному самоуправлению Павел Девайкин отметил, что орган ТОС может здорово менять район. "Активисты проводят огромную волонтерскую и благотворительную работу, инициируют множество мероприятий. ТОСы — хороший инструмент по развитию городской среды, который уже доказал свою работоспособность", — подчеркнул Павел Девайкин.