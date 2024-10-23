Афанасьев рассказал на Инфотехе о лучших IT-проектах Тюмени

Глава Тюмени Максим Афанасьев на сессии "Умный город", прошедшей в рамках форума "Инфотех-2024" рассказал о лучших практиках применения искусственного интеллекта в цифровой трансформации и развитии Тюмени.

"Тюменцы давно привыкли общаться "с городом" через электронные сервисы, что свидетельствует о зрелости нашего общества и его активном участии в решении городских проблем. Сбор данных играет важную роль в системе управления и способствует разработке новых проектов. В Тюмени уже реализовано более 40 цифровых систем в различных сферах жизни. Часть из них объединена на портале цифровых сервисов, где горожане могут получить информацию об отключении воды, тепла или электричества, узнать о свободных местах для установки нестационарных торговых объектов или подать уведомление о земляных работах", - сообщил Афанасьев в своем телеграм-канале.

На форуме традиционно проходит выставка, где представлены перспективные разработки и методы их внедрения в ключевые секторы экономики. Стенд с проектами Тюмени пользуется популярностью у посетителей. Особенно их интересует "Электронный имущественный комплекс", который включает оцифрованные городские территории и объекты благоустройства, находящиеся в зоне ответственности муниципалитета и управляющих организаций, сообщил глава города.

"Мы отмечаем эффективность работы по включению всех подрядных организаций в единую электронную систему. Сейчас работаем над внедрением в систему управляющих компаний города. На 2025 год стоит задача использовать нейросеть для распознавания нарушений Правил благоустройства и правил парковки", - отметил Афанасьев.