Тюменцы не спешат поддерживать тренд на электромобили

Тюменцы меняют общероссийский тренд: спрос на электромобили в регионе растет меньше, чем на авто с бензиновыми и газовыми двигателями. По данным банков ВТБ, "Открытие" и компании "Автомаркетолог", в России спрос на новые легковые машины с альтернативными двигателями вырос за последний год в 2,5 раза. В то же время реализация бензиновых авто увеличилась только на 60%, а дизельных упала почти на треть. В Тюменской области, как и в регионах Уральского федерального округа в целом, складывается противоположная тенденция.

С начала года тюменцы купили на 44% больше новых электромобилей и на 20% меньше "электричек" с пробегом, по сравнению с аналогичным периодом 2023. При этом доля электромашин в продажах сохраняется на уровне, не превышающем 1%. Доминирующую позицию на тюменском рынке по-прежнему занимают машины с бензиновыми моторами. Спрос на них (в сегменте новых) за год увеличился на 60%, а с газовым двигателем – почти в 22 раза. Гибридные автомобили сейчас стали популярнее у тюменцев в 3,7 раза.

Продажи машин в пробегом снижаются в Уральском федеральном округе во всех категориях, вне зависимости от типа двигателя, в среднем на 8%. Причем, наибольшая динамика снижения – в 2 раза также у "гибридов". Однако, несмотря на это, за 9 месяцев 2024 подержанных авто тюменцы купили в 4,4 раза больше, чем новых.