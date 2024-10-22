Студенты Тюмени, Югры и Челябинска соревнуются в спортивном программировании за кубок Инфотеха

"Кубок ИНФОТЕХ" объединил 96 участников из Тюменской области, Югры и Челябинской области. Это 32 команды из ТИУ, ТюмГУ, Сургутского государственного университета и Южно-Уральского государственного университета, сообщает информцентр правительства Тюменской области.
Спортсменов поприветствовал замминистра спорта России, председателя Правления Федерации спортивного программирования России Одес Байсултанов: "Ваши знания и опыт, продемонстрированные на спортивных соревнованиях, позволят вам успешно показать все свои лучшие качества, а будущим работодателям по праву оценить весь ваш потенциал".
Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов уверен, что команды заряжены на лучшие результаты и готовы показать все свои знания и ИТ-навыки.
Соревнование проходит в Тюмени в рамках ИТ-недели. Итоги будут известны 23 октября на церемонии торжественного открытия форума и выставки "Инфотех-2024".
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