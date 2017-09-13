Тюменские хлеборобы собрали миллион тонн зерна

Миллион тонн зерна убрали с полей аграрии Тюменской области. Остается убрать еще примерно 40% урожая. С достижением значимого рубежа уборочной страды хлеборобов поздравил губернатор Владимир Якушев.

"Благополучие жителей области и страны во многом зависит от тружеников села. Благодарю вас за упорный ежедневный труд и любовь к родной земле. Спасибо всем за преданность нелегкому делу, за веру в будущее нашего агропромышленного комплекса! Искренне желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!" — говорится в поздравлении главы региона.

На сегодня обмолот зерновых и зернобобовых культур на территории Тюменской области завершило 72 сельскохозяйственных предприятия, в основном это организации с небольшими посевными площадями, а 47 из них — крестьянско-фермерские хозяйства.