Тюменские хлеборобы собрали миллион тонн зерна

18:00 13 сентября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
tumentoday.ru
| Фото: tumentoday.ru

Миллион тонн зерна убрали с полей аграрии Тюменской области. Остается убрать еще примерно 40% урожая. С достижением значимого рубежа уборочной страды хлеборобов поздравил губернатор Владимир Якушев.

"Благополучие жителей области и страны во многом зависит от тружеников села. Благодарю вас за упорный ежедневный труд и любовь к родной земле. Спасибо всем за преданность нелегкому делу, за веру в будущее нашего агропромышленного комплекса! Искренне желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!" — говорится в поздравлении главы региона.

На сегодня обмолот зерновых и зернобобовых культур на территории Тюменской области завершило 72 сельскохозяйственных предприятия, в основном это организации с небольшими посевными площадями, а 47 из них — крестьянско-фермерские хозяйства.

Теги: Владимир Якушев , зерно , урожай , уборка , АПК , продовольствие
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2017