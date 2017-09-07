Тюменцам расскажут о новинках местного пищепрома

Более 200 видов продукции местных производителей ждет тюменцев на VIII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа, которая состоится 8 и 9 сентября в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12).

В течение двух дней посетители бесплатно попробуют новые колбасы, мясные и рыбные деликатесы, молочку и другие продукты питания. для этого будут установлены дегустационные столики. Понравившуюся продукцию можно купить: на площади перед Выставочным залом развернется ярмарка.

Товары продемонстрируют шесть субъектов Уральского федерального округа. В экспозиции Тюменской области 36 участников представят новые виды продуктов питания, а также достижения в рыбной, молочной, птицеводческой, мясной отраслях. научная и так далее.

Что приготовили для посетителей предприятия соседних областей, Югры и Ямала, узнаем после открытия выставки, 8 сентября, в 14 часов.