Голландцы настроят оборудование нового тюменского завода по переработке картофеля

В агрофирме КРиММ Упоровского района продолжается строительство завода по переработке картофеля. На предприятие прибыли специалисты по эксплуатации оборудования из Голландии.
Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, новые производственные линии позволят выпускать три вида продукции – охлажденный картофель, бланшированный и пастеризованный в вакуумной упаковке.
По словам генерального директора агрофирмы Геннадия Рязанова, необходимо получить доскональные расчёты по очистному оборудованию, по необходимому для производства количеству газа а также по другим нюансам, которые требуют доработки. Это – задача голландских экспертов.
"Основная часть производственной линии придёт в мае следующего года, и нам нужно как следует подготовиться к его приёмке. Пока работаем в намеченном графике", - добавил руководитель предприятия.
В настоящее время агрофирме завершается уборка пшеницы, урожай в этом году выдался рекордным: более 30 ц/га продовольственной пшеницы. Кроме того, продолжается уборка остальных сельхозкультур. В частности, уже свыше 300 тысяч миниклубней картофеля отправлено в наше семенное хранилище высоких репродукций.
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