Тюменские аграрии начинают уборку семенного картофеля

В тюменской агрофирме КРИММ уже ведется уборка раннего картофеля, с 19 августа стартует уборка семенного картофеля. Механизированную работу в агрофирме сочетают с ручным затариванием в сетки - это позволяет минимизировать механические повреждения на ранних сортах.

Как рассказал генеральный директор КРиММ Геннадий Рязанов, агрофирма планирует продолжить работать с партнерами из Узбекистана. Весной 2017 года в эту страну было отгружено 600 тонн семенного картофеля, ожидается заключение новых соглашений.

Геннадий Рязанов поделился также впечатлениями от встречи российских картофелеводов в Нижнем Новгороде, где подвели итоги посевной, а также попытались спрогнозировать уборочную и урожай, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

"Мы надеемся на сухую и теплую погоду, но, в тоже время, готовы к любым природным катаклизмам. Сохранить урожай при достойном качестве нам позволят построенные картофелехранилища", - прокомментировал руководитель предприятия.



