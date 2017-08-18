Германские специалисты научат тюменцев работать на высоте

Руководители и специалисты организаций, деятельность которых связана с работой на высоте, 22 августа примут участие в семинаре-совещании "Охрана труда в строительстве. Безопасность выполнения работ на высоте. Международный опыт".

Опытом в сфере охраны труда с местными работодателями поделятся их германские коллеги. В чисел приглашенных экспертов - вице-президент Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО), глава секции "Строительная отрасль", директор Центра безопасности и охраны труда Карл-Хайнц Нётель и консультант по вопросам охраны труда Центра техники безопасности и охраны труда Франк Гольник из немецкого города Хаан. В семинаре также участвуют представители организаций–членов Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты: ООО "Фирма "Техноавиа", ЗАО "Тюмень Восток Сервис", ОАО "Суксунский оптико-механический завод", ООО "Самоспас" ГК "ВЕНТО", ЗАО "3М Россия", ООО "Сферотек", специалисты из Казахстана и Белоруссии.

На семинаре-совещании планируется обсудить актуальные вопросы охраны труда, последние изменения Правил по охране труда при работе на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах. Будут даны рекомендации по соблюдению данных правил, проведению специальной оценки условий труда, представлен международный опыт, сообщает пресс-служба Департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Помимо этого, участники мероприятиях смогут ознакомиться с современными средствами индивидуальной защиты и поучаствовать в мастер-классе по обеспечению защиты от падения с высоты с применением страховочного снаряжения.