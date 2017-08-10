Банк "Открытие" подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве

Банк "Открытие"

Управляющий филиалом Западно-Сибирский банка "Открытие" Виталий Мосунов подписал трехстороннее соглашение о долговременном сотрудничестве с начальником ГУ МЧС России по ХМАО - Югре Александром Тиртокой и председателем окружного отделения общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" Олегом Сташонком.

В рамках соглашения стороны совместно реализуют социально-экономические программы в целях укрепления безопасности жизни общества, развития социально-патриотического воспитания и привлечения к спортивно-массовой работе подрастающего поколения. Также банк "Открытие" планирует выпустить карты национальной платежной системы "Мир" для работников МЧС округа.

"Мы сотрудничаем не первый год. Успешно проходят совместные проекты по пропаганде предотвращения чрезвычайных ситуаций и катастроф, благотворительные акции. Банк "Открытие" и в дальнейшем планирует активно участвовать в программах этих организаций", - отметил Виталий Мосунов.

Одним из совместных проектов является премия "Сибирское богатство", лауреатами которой становятся люди, проявившие отвагу в чрезвычайной ситуации.

"В нашем регионе живут мужественные, неравнодушные к чужой беде люди. И таких случаев десятки: это школьники и студенты, а также взрослые состоявшиеся люди, разных профессий и социальных слоев. Смелость, отвага, готовность прийти на помощь – это то, что отличает лауреатов "Сибирского богатства", наших с вами, земляков. Благодаря банку "Открытие" каждый год эти люди получают общественное признание и благодарность. И в этом году мы ищем новых героев", – сказал Александр Тиртока.

Пропаганда здорового образа жизни и поддержка организации соревнований по пожарно-прикладному спорту – еще одна сторона взаимодействия финансовой организации и общественности. По словам председателя окружного отделения общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" Олега Сташонка, в одном из пожароопасных регионов страны, с уникальным лесным ресурсом, развитие пожарно-прикладного спорта должно быть на высшем уровне. И банк "Открытие" поддерживает нас в этом вопросе. "На всероссийских соревнованиях сборные Югры показывают хорошие результаты. И окружные состязания всегда привлекают большое количество зрителей и служат им своеобразным уроком по борьбе с огнем", - уточнил Олег Сташонок.