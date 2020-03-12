Восемь лет колонии получил тюменец за разбойное нападение на банк "Открытие"

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 31-летнему мужчине, который 17 сентября 2019 года совершил разбойное нападение на офис банка "Открытие" на улице Щербакова.

Молодой человек ворвался в офис банка в маске и с предметом, который выглядел как боевой пистолет. Он обхватил рукой за шею одну из сотрудниц, приставил к ее голове "оружие" и, угрожая расправой, потребовал немедленной передачи денег.

Кассир, опасаясь за жизнь коллеги, вынуждена была отдать злоумышленнику коробку, в которой находился 1 млн 210 тыс. рублей.

Нападавший был задержан ходе оперативно-розыскных мероприятий 20 сентября, по решению суда он был заключен под стражу. Уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой).

По сообщению пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд назначил подсудимому 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с учетом возмещения взыскал с него 1 млн 60 тыс. рублей в пользу банка.