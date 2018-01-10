Банк "Открытие" выпустил карту для автолюбителей на базе платежной системы "МИР"

Банк "Открытие" объявляет о запуске обновленной "Автокарты" на базе платежной системы "МИР". Теперь воспользоваться всеми преимуществами данного продукта смогут и автолюбители из числа владельцев карт национальной платежной системы.

"Автокарта" — это карта для тех, кто за рулем. Владельцы карты получают cash-back 2% с любых операций, совершенных для оплаты товаров и услуг для автомобилистов по всему миру (заправки, автомойки, платные парковки и дороги, прокат автомобилей). Карта доступна в тарифном плане "Базовый". Стоимость обслуживания составляет 99 рублей в месяц, а при выполнении определенных минимальных условий – бесплатно.

Оформить новую карту можно в любом отделении банка "Открытие" или по телефону через сотрудника колл-центра.