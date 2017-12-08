Банк "Открытие" будет обслуживать счета районных администраций Тюменской области

Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" одержал победу в аукционах на право заключения муниципальных контрактов с администрациями Упоровского и Исетского муниципальных районов Тюменской области на оказание банковских услуг по открытию и ведению счетов.

В рамках контрактов районные администрации открывают в банке "Открытие" бюджетные счета, срок обслуживания которых составит 3 года. В пресс-службе банка уточнили, что на счетах будут аккумулироваться средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципалитетов Тюменской области, юридических лиц – получателей субсидий из бюджета, а также средства, поступающие во временное распоряжение администрациями от участников размещения заказа в качестве обеспечения заявок на участие в торгах.

"Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" уже обслуживает счета ряда муниципальных образований Тюменской области, а также счета автономных учреждений. Мы знаем специфику работы таких счетов и требования, предъявляемые к порядку их ведения со стороны финансовых органов. Уверен, новые клиенты смогут оценить, что "Открытие" является надежным партнером, помогающим решать задачи в сфере управления муниципальными финансами", – прокомментировал управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов.