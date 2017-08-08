Уватнефтегаз выпустил в Иртыш 3 млн мальков стерляди, муксуна и пеляди

Почти 3 млн мальков стерляди, пеляди и муксуна выращены по заказу "РН-Уватнефтегаза" в рамках реализации проекта по искусственному восполнению водных биологических ресурсов Обь-Иртышского рыбохозяйственного района.

Выпуск мальков в приток Иртыша производился в районе Ханты-Мансийска и Тобольска. За работами наблюдали представители Федерального агентства по рыболовству, Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Госрыбцентра. Перед этим был произведен подсчет молоди, определен ее размер, масса и состояние.

По мнению специалистов, у мальков хорошая жизнеспособность, так как росли они естественной среде: стерлядь была выращена на экспериментальном рыборазводном заводе, а пелядь и муксун – в двух озёрах. Что через три-пять лет особи достигнут половозрелости и будут готовы к воспроизводству потомства. Всё это время государственные контролирующие организации будут следить за соблюдением рыбаками квот на вылов.

В 2018 году программа по искусственному восполнению водных биологических ресурсов ООО "РН-Уватнефтегаз" будет продолжена.

Благодаря сотрудничеству с нефтяниками, рыборазводные предприятия заключают дополнительные договоры на выращивание рыбы, тем самым расширяя свои производственные мощности. В итоге синергетический эффект по восстановлению биоресурсов получает вся рыбная отрасль региона, отмечается на сайте правительства Тюменской области.

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Фото - http://admtyumen.ru