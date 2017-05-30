Жители одного из тюменских микрорайонов задолжали 2,5 миллиона за ЖКУ

Фото: пресс-служба УФССП по Тюменской области

Накануне в Тюмени рейд по должникам, упорно не оплачивающим коммунальные счета, провели судебные приставы в микрорайоне Утешево. По данным местного ТСЖ, на сегодняшней день общий долг жителей поселка за ЖКУ — порядка 2,5 миллионов рублей.

Приставы навестили наиболее злостных неплательщиков по десяти адресам, чьи долги варьировались от 40 тысяч рублей и едва ли не до полумиллиона.

"Первый визит нанесли семейству, солидарно задолжавшему около 400 тысяч рублей. В квартире проживает пять человек, каждый пользуется услугами ЖКХ, однако ни один член семейства не заплатил ни рубля за последние несколько лет. Итогом визита судебных приставов стал арест бытовой техники и предметов мебели, а также вручение повестки хозяину квартиры для явки в отдел судебных приставов. В этот вечер судебные приставы произвели арест имущества еще троих должников, у которых суммы долгов оказались в пределах 100 тысяч рублей", — рассказывают об итогах рейда в пресс-службе регионального УФССП.