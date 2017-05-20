Андрей Пантелеев назвал плюсы и минусы ограничения работы гипермаркетов

Право ограничивать работу гипермаркетов в ночное время и в выходные дни может стать потенциальным инструментом воздействия региональной власти на федеральные торговые сети, считает глава департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

По его словам, ограничив работу только крупных сетевых гипермаркетов, проблему не решить, так как люди придут в маленькие магазины, относящиеся к тем же федеральным сетям, которые сегодня и составляют конкуренцию магазинам у дома.

"Но если говорить в принципе об ограничении работы всей федеральной сети, включая большие гипермаркеты и небольшие магазины, тогда это может иметь смысл. В этом случае право решения стоит отдать на откуп регионам. Тогда у нас появится некий рычаг воздействия на федеральные сети", - отметил директор департамента.

Тем не менее, по мнению Пантелеева, существуют определенные риски. В первую очередь – недовольство покупателей. Кроме того, магазинам по причине простоя придется возвращать товары производителям, что негативно скажется на ценах, сообщает "Вслyх.рy".

Напомним, идея законопроекта об ограничении работы гипермаркетов принадлежит сенатору Сергею Лисовскому. В Госдуму документ еще не внесен. Цель законопроекта заключается в том, чтобы повысить конкурентоспособность малых форм торговли и местных производителей по сравнению с крупными федеральными сетями.