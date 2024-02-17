Тюменская область на первом месте в УрФО по обороту розничной торговли

За год тюменцы потратили в магазинах 566 млрд 116,9 млн рублей. Это на 18,5% больше, чем годом ранее. По динамике региона на первом месте в Уральском федеральном округе.
По данным Тюменьстата и Росстата за 2023 год, традиционный предновогодний ажиотаж гражданам обошелся в 55 млрд 092,7 рубля — на 16% больше, чем в предыдущем декабре. Динамика снова самая высокая в УрФО.
Основная часть покупок приходится на непродовольственные товары: 251 млрд 589,2 млн рублей за год, в том числе 24 млрд 364,2 млн рублей — в декабре. 227 млрд 847,7 млн рублей жители потратили на продукты, напитки и табачные изделия, в том числе 21 млрд 697,2 рублей — в последнем месяце года, - сообщает Вслух.ру.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru