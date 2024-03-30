Тюменцы потратили в магазинах около 50 млрд рублей

По данным Росстата и Тюменьстата, в январе 2024 года жители Тюменской области потратили в магазинах 49 млрд 457,2 млн рублей. Это на 10 млрд больше, чем годом ранее (39 млрд 073,9 млн рублей). Прирост составил 22,6%. По динамике регион в числе российских лидеров: увеличение на 22,6% было и в Ростовской области, на 26,8% - в республике Ингушетия.

Традиционно большая часть покупок в Тюменской области приходится на непродовольственные товары, за них жители отдали 25 млрд 525,1 млн рублей (прирост за год — 24,2%). Доля продуктов, напитков и табачных изделий составила 23 млрд 932,1 млн рублей (плюс 18%). Это при том, что по сравнению с декабрем цены выросли на 1,4% и 0,8% соответственно. К слову, в канун Нового года был побит годовой рекорд, когда жители оставили на кассах 55 млрд 092,7 млн рублей.

В январе торговый оборот в России вырос на 9,1% и составил 3 трлн 943,2 млрд рублей. В Уральском федеральном округе он увеличился на 10,7%, до 322 млрд 363,7 млн рублей, сообщает Вслух.ру.