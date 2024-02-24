По динамике оптовой торговли Тюменская область на 3 месте в УрФО

По данным Росстата, в Тюменской области оборот оптовой торговли в 2023 году составил 1 трлн 137 млрд 222,2 млн рублей. Это на 20,9% выше показателя предыдущего года и почти в 2 раза больше, чем прирост в среднем по России (10,9%).
По годовой динамике Тюменская область на третьем месте в Уральском федеральном округе. Максимум показала Челябинская область (плюс 39,9%), на втором месте ХМАО-Югра (23,7%).
В Свердловской области прирост составил 16,9%, в Курганской – на 1,1%. Отрицательная динамика сложилась только в ЯНАО (минус 3,3%).
В целом по УрФО оборот оптовой торговли составил 11 трлн 128 млрд 056,9 млн рублей, в России – 136 трлн 893,3 млрд рублей, - сообщает Вслух.ру.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru