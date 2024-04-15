Тюменская область оказалась на втором месте в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса

Потребительский спрос в Тюменской области за 2023 год вырос на 14,8%, среднедушевые среднемесячные потребительские траты достигли 39,6 тыс. рублей - по динамике роста регион оказался на второй строчке общероссийского рейтинга, пишет РИА Новости.

Потребительский спрос вырос почти во всех российских регионах в 2023 году. В среднем по стране он увеличился на 6,2%. Самый значительный прирост — на 17,2% — произошел в Ингушетии. В Брянской области и Ненецком автономном округе, замыкающих рейтинг, зафиксированы отрицательные значения — -1,9 и -2,4% соответственно. В среднем по стране среднедушевые потребительские расходы составляли 37 тысяч рублей в месяц.

Причины роста варьируются. В Ингушетии и в Ставрополье (4 место) сильно выросли траты на товары и кафе и рестораны, в Адыгее (третье место) хороший рост наблюдался в части спроса на товары и услуги, а в Тюменской области почти весь прирост спроса был сконцентрирован в розничной торговле.