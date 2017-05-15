Жители области стали в полтора раза чаще брать кредиты

Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 12 тысяч кредитов на общую сумму 6,5 миллиардов рублей выдал банк ВТБ24 жителям Тюменской области, Югры и Ямала в первом квартале 2017 года. По сравнению с 2016 годом объем кредитования вырос на 39%. Об этом рассказал управляющий региональным операционным офисом "Тюменский" ВТБ24 Гариф Ромашкин на прошедшей пресс-конференции.

"Если в предыдущие годы из-за нестабильности, которая происходила на рынке, граждане больше копили, а спрос на крупные покупки — квартиры, ремонты, путешествия — был невелик, то в первом квартале 2017 года мы видим обратную картину. Кредиты стали брать значительно чаще. Кредитный портфель регионального отделения банка ВТБ24 в Тюменской области увеличился на 1% и составил 29,3 миллиардов рублей, а с учетом ХМАО — Югры и ЯНАО вырос на 1,8%, достигнув 68,6 миллиардов рублей. 46% всего объема выданных кредитов приходится на кредиты наличными, 34% — на ипотеку", — сообщил Ромашкин.

Он подчеркнул, что спрос в 2017 году повысился на все без исключения направления кредитования. В полтора раза увеличилось потребительское кредитование: банк выдал 5700 кредитов на сумму 3 миллиарда рублей. Портфель вырос на 2,5% и составил 23,2 миллиарда рублей.

"В 25% случаев тюменцы берут кредиты на ремонт квартиры, дома или дачи, 20% от всех кредитов наличными выдаются на покупку автомобиля, 8% — на приобретение бытовой техники", — пояснил Ромашкин.

Рост ипотечного кредитования по сравнению с прошлым годом составил 19%. Банк выдал тысячи ипотечных кредитов на сумму 2,2 миллиарда рублей. При этом если раньше в приоритете было первичное жилье, то теперь 80% кредитов банк выдает на покупку вторички. Ставки по ипотеке составляют 10,4% годовых.

Что касается автокредитования, то за первый квартал 2017 года ВТБ24 в Тюменской области выдал 757 автокредитов на сумму 510 миллионов рублей, что на 45% больше объема 2016 года. Почти 90% автокредитов приходится на долю новых автомобилей. Ставка по автокредитам составляет от 6,9% годовых.

Важным направлением является и кредитование малого бизнеса. За первый квартал 2017 года банк выдал 143 кредита малым предприятиям Тюменской области, Югры и Ямала на сумму 791 миллион рублей, что на 71% больше показателей 2016 года.

"Новшеством стало появление продуктовой линейки для начинающих бизнесменов. Теперь кредит до 10 миллионов рублей может получить гражданин, который пока не имеет действующего бизнеса, но у него есть первоначальный взнос и намерение купить франшизу", — добавил Гариф Ромашкин.