Тюменский "Стеклотех" осваивает производство новых видов бутылок

Тюменский завод стеклотары "Стеклотех" не боится выполнять даже самые необычные заказы, за которые больше никто не берется. Так, например, предприятие готовится выпустить облегченные литровые бутылки в форме бочонка для заказчика из Ульяновска, рассказали в пресс-службе губернатора.
"Поступила заявка из Ульяновска на изготовление литровой облегченной бутылки оригинальной формы, напоминающей бочонок. С такой формой тары и техническими характеристиками мы еще не сталкивались, поэтому пришлось перенастраивать производственную линию, а это весьма непростой процесс", - отметила генеральный директор "Стеклотеха" Елена Острягина.
По ее словам, за такой продукцией будущее всей индустрии. Для сравнения, бутылка шампанского вместимостью 0,75 литра весит 640 грамм. Новая "ульяновская" бутылка литровая, а весит 510 грамм. При этом все технические характеристики (давление и прочее) она выдерживает успешно.
Отметим, что "Стеклотех" уже освоил выпуск бутылок под пиво, водку, соки и соусы. Облегченной продукции с каждым годом становится больше.
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