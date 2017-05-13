Тюменский "Стеклотех" осваивает производство новых видов бутылок

14:33 13 мая 2017
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newsprom.ru
| Фото: newsprom.ru

Тюменский завод стеклотары "Стеклотех" не боится выполнять даже самые необычные заказы, за которые больше никто не берется. Так, например, предприятие готовится выпустить облегченные литровые бутылки в форме бочонка для заказчика из Ульяновска, рассказали в пресс-службе губернатора.

"Поступила заявка из Ульяновска на изготовление литровой облегченной бутылки оригинальной формы, напоминающей бочонок. С такой формой тары и техническими характеристиками мы еще не сталкивались, поэтому пришлось перенастраивать производственную линию, а это весьма непростой процесс", - отметила генеральный директор "Стеклотеха" Елена Острягина.

По ее словам, за такой продукцией будущее всей индустрии. Для сравнения, бутылка шампанского вместимостью 0,75 литра весит 640 грамм. Новая "ульяновская" бутылка литровая, а весит 510 грамм. При этом все технические характеристики (давление и прочее) она выдерживает успешно.

Отметим, что "Стеклотех" уже освоил выпуск бутылок под пиво, водку, соки и соусы. Облегченной продукции с каждым годом становится больше.

Теги: производство , завод
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