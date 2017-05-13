На тобольском "ЗапСибНефтехиме" испытывают водные резервуары

На тобольской промышленной площадке СИБУРа стартовали гидроиспытания четырех резервуаров хранения противопожарной и технической воды завода "ЗапСибНефтехим".

Как сообщает агентство "Тюмeнская линия", на строительстве главной понизительной станции (ГПП-2) погружено и испытано шесть свай, проведена и налажена система теплоснабжения. Начаты работы по возведению перегородок внутри здания, выполненных из керамзитобетона и сэндвичпанелей.

Также на территории ГПП стартовал монтаж двух резервуаров горизонтальных стальных объемом 100 кубометров каждый, предназначенных для системы очистки замасленных стоков. Завершены кровельные работы, продолжается остекление фасада административно-бытового комплекса – выполнено 50% от общего объема работ.

"ЗапСибНефтехим" войдет в состав Тобольской промышленной площадки, которая объединяет уже работающие производства мономеров и полимеров. "ЗапСибНефтехим" - логический этап развития СИБУРа в Западно-Сибирском регионе. За последние 10 лет были значительно расширены мощности по газофракционированию тобольской площадки, построен ШФЛУ-провод от Пуровского ЗПК до "СИБУР Тобольска" и вдвое увеличена пропускная способность станции необщего пользования Денисовка Свердловской железной дороги.

Напомним, что региональное правительство активно участвует в реализации этого инвестиционного проекта. По словам Владимира Якушева, промышленность формирует более трети валового регионального продукта. Основные точки роста - это крупные промышленные узлы и отдельные новые индустриальные проекты, реализуемые на территории региона. Ядро тобольского промышленного узла - нефтегазохимические проекты СИБУРа. За последние три года в регионе открыты 25 крупных промышленных производств, семь из них - с участием иностранного капитала. Если в 2007 году доля промышленности в экономике Тюменской области составляла 9%, то в 2016 году увеличилась до 37,5%.